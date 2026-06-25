EPFO Official Portal Closed: ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಪೋರ್ಟಲ್ ನವೀಕರಣ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 2026 ರ ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೇವೆ ಏಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ತನ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಲಸೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ನವೀಕರಣವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ:
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ನಿಗದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರದ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಡೌನ್ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯೋಜಿತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜೂನ್ 26, 2026 ರಂದು 00:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ) 28 ಜೂನ್ 2026 ರಂದು 23:59 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದ್: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್?
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೂನ್ 26-28 ಈ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಂದ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
* ಹೊಸ ಕ್ಲೈಮ್ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
* ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
* ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 29, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 00:00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಪಿಎಫ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಫ್ ತ್ವರಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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