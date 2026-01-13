EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ 15 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

EPFO Pension: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವೇತನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. PF ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತ್ತವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ EPS ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತ್ತವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ರೂ. 15,000. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15,000 ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 30,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಫೋನ್, CCTV ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಟೆಕ್ಕಿ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ 7,500 ರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 30,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ:
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಬಳ × ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವಾ ಅವಧಿ / 70 ಇಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ವೇತನವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎಯ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 30,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 15,000 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 4,285 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಫೋನ್, CCTV ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಟೆಕ್ಕಿ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?