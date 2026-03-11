EPFO ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್‌.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPS Pension Claims: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ)ಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಟೈಮ್, ಕ್ಲೇಮ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 10, 2026 ಮಂಗಳವಾರ) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂಟರ್ಗಳು, ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ವರ್ಧಿತ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್:
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೈರ್ವಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಕರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಪಿಎಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ತಿರಸ್ಕರಣೆ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
* ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು
* ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು.
* ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ಲೈಮ್ ಕುರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು, ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು CPGRAMS ಮತ್ತು EPFiGMS ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ, EPFO CPGRAMS ಕುರಿತು 2,33,052 ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2,28,461 ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ್ಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ EPFiGMS ಕುರಿತು 17,54,297 ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 17,20,489 ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.