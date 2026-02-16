EPS Pension: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

EPFO EPF Pension News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೊಡುಗೆ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೀಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, 8.33% ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹15,000.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾನದಂಡ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಹಣದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಲು, ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬದಲಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು:
ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 58 ವರ್ಷಗಳು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ = (ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) / 70. ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಅಧಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿಗುವೆ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನ ₹25,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: (₹15,000 × 30) / 70 = ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,428. ಇದರರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6,428 ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.