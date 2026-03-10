English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ಇಪಿಎಸ್‌-95 ಪಿಂಚಣಿ ʼ7ʼ ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ 1,000 ರೂ.ದಿಂದ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:58 PM IST
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
  • ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000- ₹7,500ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ

EPFO ಇಪಿಎಸ್‌-95 ಪಿಂಚಣಿ ʼ7ʼ ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO EPS 95 Pension Hike: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ 1,000 ರೂ.ದಿಂದ 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 66% ಏರಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ  

ಇಪಿಎಸ್-95 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಡಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 81 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಅನೇಕರು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೇವಲ 1,171 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು?

ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (EPF ಪಿಂಚಣಿ)ಯನ್ನ 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನ ನವೆಂಬರ್ 4, 2022ರ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?

ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂತೆ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೌಕರರ ವೇತನದ 8.33%ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1.16%ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ವಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LPG Cylender Price Today : ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ..! ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಎಷ್ಟು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 2014ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7,500 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?

- ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
- ಇದನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
- ಇದು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ 7,500 ರೂ.) ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ 15,000 ರೂ.) ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. 
- ಆದರೆ ಇವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
- ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 2,500 ರೂ.ನಿಂದ 3,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

