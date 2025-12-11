EPFO 3.0: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತುಂಬಾ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೂ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ EPFO 3.0 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. EPFO 3.0 ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು. ಆಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವೇಗದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವದಂತಹ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಎಟಿಎಂ (ATM) ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಂತೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.