EPFO: PF ಹಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

EPFO: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ LIC ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
EPFO ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 68(DD) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. EPFO ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು.
ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು EPFO ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಾರ್ಮ್–14 ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, KYC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ LIC ಪಾಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ LIC ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಗತ್ಯ ಹಣವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ದಂಡವೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವು ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.