/EPFO ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ ಸರಳ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ- ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ಅಕಾಲಿಕ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ? ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
* ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ:
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
* ಇಪಿಎಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಸ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 75% ವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ:
ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ವರೆಗೆ ಮೂರು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು: ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮುಂತಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
* ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 75% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ:
ನಿಯಮಗಳು ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 75% ವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
* ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ 2026 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ), ಇಪಿಎಫ್ನ 238 ನೇ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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