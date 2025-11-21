EPFO: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ EPF ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು EPF ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ 6,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜೀವನ ವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಎಫ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು, 15,000 ರೂ. ಮಿತಿಯು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, EPFO ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಶಾಶ್ವತ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು EPF ಮತ್ತು EPS ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕರವಾಗಲಿದೆ. 15,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ 25,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು EPF–EPS ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉಳಿತಾಯ, ಹೆಚ್ಚುವ EPF ಬಡ್ಡಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೀವಮಾನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಹಣವು ಹೆಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ EPFO 7.6 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, EPF ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಧಾರಣೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. EPFO ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.