EPFO ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್‌, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

EPFO News: ನೀವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರೇ.. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಲಾಗಿನ್‌ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 25, 2026, 03:55 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

EPFO ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್‌, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

EPFO UAN News: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಸಹ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಲಾಗಿನ್‌, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 12.5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಎನ್‌ (UAN) ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌, ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಣ, ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹೀಗೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ?
>> ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ​​ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
>> ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಯುಎಎನ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿರುವ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
>> ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ಯತಾವತ್ತಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗುವಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
* ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ತೆರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್‌ ಪುಟದಲ್ಲಿ 'ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.
* ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ UAN, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
* ಈಗ ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
* ನಂತರ ನೀವು 'ಅಧಿಕಾರ ಪಿನ್ ಪಡೆಯಿರಿ' ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ. 
* ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

