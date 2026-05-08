EPFO PPO News: EPFO PPO ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮರೆತುಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ EPFO PPO ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
5 Easy steps to retrive EPFO PPO Number: PPO ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮರೆತುಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ PF ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ PPO ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮಾಡಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು PPO ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ PPO ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೂ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮೆನುವಿನಿಂದ 'ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪೋರ್ಟಲ್' ಗೆ ಹೋಗಿ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
PPO ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಏನು?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS)ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು EPFO ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 12-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶ (PPO) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು https://www.epfindia.gov.in/ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ EPFO ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೊದಲ ಹಂತ ಏನು?
EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ 'ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪೋರ್ಟಲ್' ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ 'ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ ಏನು?
ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 'ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಹಂತ ಏನು?
ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ , ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 'ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ' ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಏನು?
ಪಿಂಚಣಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ , ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 'ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ' ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ನಂತರ, 'ಸಲ್ಲಿಸು' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ PPO ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದನೇ ಹಂತ ಏನು?
ನೀವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ PPO ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.