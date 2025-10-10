English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ZERO ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹50,000: ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

EPFO Benefits: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಎಂದೇನಲ್ಲ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಓದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:25 AM IST
  • ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ
  • ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೇರ ಲಾಭ
  • ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ZERO ಆಗಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹50,000 ಪ್ರಯೋಜನ

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ZERO ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹50,000: ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

EPFO EDLI Scheme Benefits: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್(ಇಡಿಎಲ್ಐ) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರ ಖಾತೆ ಶೂನ್ಯವಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹50,000 ವಿಮಾ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಏನಿದು ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆ? ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ? ಯಾರು? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡಿಎಲ್ಐ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಏನಿದು ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆ: 
ಇಡಿಎಲ್ಐ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ವತಃ ನಡೆಸುವ ಉಚಿತವಾದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ: 
ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ  ₹2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ

ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: 
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹50,000 ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. 

ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮ: 
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಮೊದಲು ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬವು ಈ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಯಲು  ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹50,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ZERO ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ  ₹50,000 ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Rules: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಡ್ಡಿ?

ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ? 
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ವೇತನ ಪಡೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನೊಳಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಇಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ₹50,000 ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPFO EDLI SchemeEPFOEPFO BenefitsEDLIEDLI Benefits For PF Holders

