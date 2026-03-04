EPFO: ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 4 ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು

EPFO PF Balance: ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.25ರಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT)ಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾಗತೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಬಿಟಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಪಿಎಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
* ಇಪಿಎಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಂತ 1: EPFO ನ epfindia.gov.in ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ 2: “ಸೇವೆಗಳು” ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ “ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗಾಗಿ” ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ 3: ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ಸದಸ್ಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ UAN, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
* ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 7738299899 ಗೆ “EPFOHO UAN KAN” ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆದು SMS ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
* ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
* ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ಹಂತ 1: ಉಮಾಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ 2: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (ಯುಎಎನ್) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ 4: ನಂತರ ಗೆಟ್ ಒಟಿಪಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಸದಸ್ಯರ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇ-ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.