EPFO Rule: ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ PF ಹಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!

EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನಿಯಮಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೌಕರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಪಿಎಫ್ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಪಿಎಫ್ ಸಕ್ರಿಯ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು 40 ಅಥವಾ 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು 58 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
58 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ 58 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಎಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು 61 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 61 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ನ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್) ಬಳಸಿ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ರಿಂದ 8 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ.