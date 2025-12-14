English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO rule: PF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 14, 2025, 12:35 PM IST
  • ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು .
  • ಪಿಎಫ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 26(6) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

EPFO: ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ! PF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

EPFO rule: ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು DA ಸೇರಿ ₹15,000 ಮೀರಿದರೆ (₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ PF ಕಡ್ಡಾಯ), ನೀವು EPF ಗೆ ಸೇರಬೇಕೇ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು) EPFO ​​ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಕಾರ, ₹15,000 (ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ . ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು .

ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಳ ರೂ. 15,000 ಮೀರಿದರೂ ಅವರು ಪಿಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ."

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..

ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 26(6) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು.
"ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಎಫ್‌ಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 6 ತಿಂಗಳ ನಿಯಮ). ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಪ್ಯಾರಾ 26(6) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ : ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

