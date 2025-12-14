EPFO: ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ! PF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

EPFO rule: ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು DA ಸೇರಿ ₹15,000 ಮೀರಿದರೆ (₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ PF ಕಡ್ಡಾಯ), ನೀವು EPF ಗೆ ಸೇರಬೇಕೇ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು) EPFO ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ₹15,000 (ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ . ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು .
ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಳ ರೂ. 15,000 ಮೀರಿದರೂ ಅವರು ಪಿಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ."
ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 26(6) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು.
"ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಎಫ್ಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ 6 ತಿಂಗಳ ನಿಯಮ). ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಪ್ಯಾರಾ 26(6) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.