EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ: ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

epfo rules: ಕೇಂದ್ರವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.. 2014 ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವರಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 6, 2026, 04:30 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ
  • . ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿಯಮಗಳು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ

EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ: ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

EPFO: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿಯಮಗಳು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 2014 ರವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ ರೂ. 6 ಸಾವಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ರೂ. 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ನಂತರ, ರೂ. 15 ಸಾವಿರ (ಮೂಲ + ಡಿಎ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಪಿಎಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ರೂ. 15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸದ ಕಾರಣ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. 15 ಸಾವಿರ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 1952 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ 300 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 1957 ರಲ್ಲಿ 500 ರೂ., 1962 ರಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ರೂ., 1976 ರಲ್ಲಿ 1600 ರೂ., 1985 ರಲ್ಲಿ 2500 ರೂ., 1990 ರಲ್ಲಿ 3500 ರೂ. ಮತ್ತು 1994 ರಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 6,500 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2014 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

EPS RulesEPFO pensionEPFO UpdatesEPS schemeEPFO Pension Scheme

