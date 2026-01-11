EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ

EPFO : ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಪಿಎಫ್ ಹಣದಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PhonePe ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು EPF ನಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು EPF ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1952 ರ EPF ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಸೌಂದರ್ಯತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ
ಇಪಿಎಫ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಎಂಐಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಬಡ್ಡಿ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಕೋನವೂ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಸಂಯುಕ್ತವು ಸಾಲದ ಆರಂಭಿಕ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.