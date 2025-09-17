English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO: ವಿಚ್ಚೇದನ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ PF ಹಣ?

EPFO Update: ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಿಡಿಗಂಟು ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 17, 2025, 01:13 PM IST
  • ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ?
  • ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದಾ...

EPFO: ವಿಚ್ಚೇದನ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ PF ಹಣ?

EPFO News:  ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಣ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗು ಕಂಪನಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಂತು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಡಿಗಂಟೇ ಮುಂದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದ ನಿಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ  ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು  ಪಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ  ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರೆ ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ  ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಇದ್ಯಾ?

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಯಾರನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಬೇಕು? 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ (EPFO Rules) ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮೃತ ಮಗನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ, ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರು, ಮಾವ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮಗನ ಮಗುವನ್ನು ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ: ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024-2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು Umang  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

EPFOPFpensionEPFO pensionProvident fund

