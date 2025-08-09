English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 9, 2025, 06:03 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
  • ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

EPFO Rules: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ನಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು... ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!

ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ನಿಧಿಯಂತೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಆಗಿದ್ದರೆ.. ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

ಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ 12 ಪ್ರತಿಶತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8.33 ಪ್ರತಿಶತ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಮತ್ತು 3.67 ಪ್ರತಿಶತ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ..

ಹಿಂದೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಶೇ. 8.25 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ..

ನೀವು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಆ ಕಂಪನಿಯು ಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.. ನೀವು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ.. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ 58 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ರೂ. 5,13,74,057 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು - ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್:

ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನಿಧಿಯ 15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ 8.33% ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, 58 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡಿಎಲ್‌ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

