EPS Minimum Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1000 ರೂ. ನಿಂದ 2500 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅದು ನಡೆದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಕಾರಣವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಫ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅದೇ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ 7500 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು 1000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ : ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿನ್ನು ನಿರಾಳ
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರವಿದೆ . ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ x ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ)/70. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನವನ್ನು ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15000) ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ. 15000. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 7500 ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 58 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಅವರು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೇಲಾಗುವುದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ