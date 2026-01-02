EPFO News: ATMನಿಂದ ಎಷ್ಟು PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO News: ಜನರ ಹಣ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ಮಾಡಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರ ATM. ಆದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF)ಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 2, 2026, 10:02 AM IST
EPFO PF ATM Withdraw News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ (PF) ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2026ರ ವರ್ಷ ಮಹತ್ವವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.  

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಇನ್ನುಮ ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

EPFO ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನು? 
ATMನಿಂದ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾದಾಗ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಜನವರಿಯಿಂದ 14-54% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌, ಡಿಎ, HRA, ಭತ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!

ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ EPFO, ATM ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಜೊತೆ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ATMಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆದಾರರೆಷ್ಟು? EPFOನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಎಫ್  ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದ ATMನಿಂದ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ನಡೆಯನ್ನು ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ದೂರಗಾಮಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ  ATMನಿಂದ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಟಿಎಂ ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ  ಮಾಡಲು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಮಿತಿ ಹಾಕಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ನೀಡುತ್ತೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ ʼಏಳುʼ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ.. ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ATMನಿಂದ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಮಿತಿ ಏನು?
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು EPFO ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ATMನಿಂದ PF ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

