ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. EPFO ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನೀಡುವ ಮೂವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ 21,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒನಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ EPFO ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ -
ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ: 21,000 ರೂ.
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ: 11,000 ರೂ.
ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ: 5,100 ರೂ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು mygov ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು mygov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು:
1. ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
2. ಒಬ್ಬ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
3. ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇಪಿಎಫ್ಒನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು - ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. .
4. ChatGPT ಅಥವಾ Grok ನಂತಹ AI ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.