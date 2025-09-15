English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್'ನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ: ಖಾತೆದಾರರು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮ

PF Interest After Leaving Job: ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ತೊರೆದಾಗ ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಸಹ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:35 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ
  • ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮದಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮಿ ನೀಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್'ನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ: ಖಾತೆದಾರರು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮ

EPF Rules: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿರಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ-ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲಸ ತೊರೆದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಇಪಿಎಫ್  ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಈ 5 ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ?
ಇಪಿಎಫ್ಒದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಈ ನಿಯಮ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

ಪಿಎಫ್ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು? 
ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂದರೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರೂ  ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಲ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPFOPFPF InterestPF RulesEPF

Trending News