PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 55,000 ರೂ. ನೀಡಲಿದೆ EPFO:ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗ, 2025-2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 9.25 ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರರ್ಥ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 70 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ, 9.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 55,000 ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 46,000 ವರೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? :
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್-ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 011-22901406 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.