ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 9.25 ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:20 PM IST
  • 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8.25% ಬಡ್ಡಿ
  • ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ

PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 55,000 ರೂ. ನೀಡಲಿದೆ EPFO:ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗ, 2025-2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 9.25 ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ

ಇದರರ್ಥ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 70 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ಡಿದರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ, 9.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ  55,000 ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 46,000 ವರೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಹೀಗಿದೆ...

7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 

ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? : 
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್-ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 011-22901406 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

