ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ : 6.5 ಕೋಟಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 12, 2025, 01:43 PM IST
ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ : 6.5 ಕೋಟಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. EPFO, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 15,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮೊತ್ತದ 8.33 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,250 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಶ್ರೀಮಂತರ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಿದು

ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಸ್ ವೇತನ ಮಿತಿ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,083 (ರೂ. 25,000 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.33) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ : 
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 6.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ :
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ "EPFO 3.0" ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ! ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ : 
ಈ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನೀತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ  ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಟಿ) ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? : 
ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ :
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂ. ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಇದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.

 

