EPFO PF Account Unlock Step By Step Process: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾದರೆ, ʼಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಲಾಕ್ʼ/ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 36 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ ಖಾತೆದಾರರು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು?
ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಅಥವಾ 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಖಾತೆದಾರರು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ-ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳು ಸಹ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ (ನೀವು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ). ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
UAN ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್), ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ..
* ಹಂತ-೧: ಮೊದಲು EPFO ಏಕೀಕೃತ ಸದಸ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
* ಹಂತ-೨: ನಂತರ 'ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
* ಹಂತ-೩: ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಹಂತ-೪: ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.
* ಹಂತ-೫: ಒಟಿಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ನೀವು ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
* ಹಂತ-೬: ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವಶ್ಯಕ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರ KYC ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಯುಎಎನ್ ನಂಬರ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ (PF) ಖಾತೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, PAN ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ 'ನಿರ್ವಹಿಸು' ಟ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'KYC' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.