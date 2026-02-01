EPFO Updates: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಸರ್ಕಾರ? ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

EPFO Updates: ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಮೇಧಾ ವಿಷ್ಣು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಿದರು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
EPS-95 ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಸ್-95 ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೇತನದ ಶೇ.8.33ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ₹15,000ವರೆಗಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.1.16ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯವಾರು ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ
ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ನ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.