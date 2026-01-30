EPFO Pension 2026: ಹಣದುಬ್ಬರ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ. ಮೇಧಾ ವಿಷ್ಣು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು..
ಸಚಿವರ ಪ್ರಕಾರ, EPS-95 ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 8.33 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ₹15,000 ವರೆಗಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ EPS ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ನ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.