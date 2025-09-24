EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ.. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ..

EPFO update: ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.. ಶುದ್ಧ ಉಳಿತಾಯ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಈಗ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ..
ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಜೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್.. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್..
ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ.. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.. ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್.. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್..
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 50% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಫ್ನ 50% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಪಿಎಫ್ನ 75% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಲೈಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ.