ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು!

PF Withdraw: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ), ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪದೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸದಸ್ಯರು 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಸೀಮಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶದ್ದು, ಸದಸ್ಯರು ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ: 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಷರತ್ತುಗಳು: ಮನೆ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ/ನಿರ್ಮಾಣ (5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ), ಮನೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು (5 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ), ವಸತಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ, 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಅಂತರ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು, ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಾನೂನು ಸವಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 90% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, EPFO ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.