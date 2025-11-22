English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO update: ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:06 PM IST
  • ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

EPFO update:ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹15,000 ರಿಂದ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 10 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ₹6,500 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ಮಿತಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000 ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ₹25,000, ₹40,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹15,000 ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ತುರ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಳೆಯ ಮಿತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಆದಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price Today: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನವೆಂಬರ್ 22ರ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹15,000 ವರೆಗಿನ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ EPF ಮತ್ತು EPS ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರು ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಘನ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಇಪಿಎಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಜೀವಮಾನದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ 1,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಬದಲಾಗದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?

