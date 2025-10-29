English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

EPFO: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 29, 2025, 10:14 AM IST
  • ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
  • ಇದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ₹15,000 ಇರುವ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ  ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ವೇತನ ಗಳಿಸುವ ನೌಕರರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 12% ಕೊಡುಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ 12% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಗೆ ಶೇ. 3.67 ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಸ್ ಗೆ ಶೇ. 8.33ರಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ 10 ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPFO NewsEPFOEPFEPSEPFO raise salary ceiling

Trending News