ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್ಒ) ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ₹15,000 ಇರುವ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ₹15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ವೇತನ ಗಳಿಸುವ ನೌಕರರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 12% ಕೊಡುಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ 12% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಗೆ ಶೇ. 3.67 ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಸ್ ಗೆ ಶೇ. 8.33ರಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು
ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ 10 ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.