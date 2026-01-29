English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

EPFO Wage Ceiling: 2014 ರಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

Jan 29, 2026
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ

    ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯ ಗುರಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

EPFO Wage Ceiling News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಸದಸ್ಯರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ವೇತನ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2014ರಲ್ಲಿ 6,500ರೂ. ಗಳಿಂದ 15,000ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ 15,000ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ವೇತನ ಮಿತಿ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೇತನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ವೇತನ ಮಿತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಅಧಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ! ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಂಬಳಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಳೆಯ ವೇತನ ಮಿತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ?
ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ ಈ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ?

ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
* ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 
* ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
*  ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 
 

