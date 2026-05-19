PF in Whatsapp : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, EPFO ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
EPFO on Whatsapp : ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಉಮಾಂಗ್ (Umang) ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ WhatsApp ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ‘ಹಲೋ’ ಅಥವಾ ‘ಹಾಯ್’ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು:
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಕೊನೆಯ 5 ವಹಿವಾಟುಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾದ ಕೊನೆಯ 5 ಕೊಡುಗೆಗಳ (Contributions) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಿತಿ (Claim Status): ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಿಕೆ: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಗಳಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕವೇ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಲಭ್ಯ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೆನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ) ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆ ಬಳಸುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಮೊದಲ ಹಂತ: ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೀಡುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ "Hi" ಅಥವಾ "Hello" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಇಪಿಎಫ್ಒ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ (Verify).
ಮೂರನೇ ಹಂತ: ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಮೆನು (Menu Options) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ: ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು (ಕನ್ನಡ/ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಐದನೇ ಹಂತ: ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್, ಕೊನೆಯ 5 ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.