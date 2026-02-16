EPFO: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.. ಅವುಗಳೆಂದರೆ EPFO 3.0.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬ್ಯಾಂಕಿನಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು 3.0 ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ರೂ ಇದೇ ಅವರ ಫೇವರೆಟ್ ಆಹಾರ..
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ವಂಚನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಗದರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಂನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ರೂ ಇದೇ ಅವರ ಫೇವರೆಟ್ ಆಹಾರ..
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಂತೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.