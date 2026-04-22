EPFO 3.0 Rules: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಟೋ-ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಿವು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
1) ಇಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2) ATM ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ:
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ PF-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ OTP ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು NPCI ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು PhonePe, Google Pay, Paytm ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
3) ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಯುಪಿಐ & ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ UAN ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಯುಎಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು OTP ಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
4) ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಿತಿ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
>> ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
>> ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಅಥವಾ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ 100% ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
>> ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 50% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
5) ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇದನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.
- ಮೊದಲನೆಯದು ಅವಶ್ಯಕತೆ:
ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸೇರಿವೆ.
- ಎರಡನೆಯದು ವಸತಿ:
ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಮೂರನೆಯದು 'ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳು'.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯಂತಹವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
6) ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
7) ವೇಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಮಾರು 32 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ, ಕ್ಲೇಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
8) ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.