EPFO: ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Wrong EPS Contributions: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು EPFO ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ದೋಷಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. EPS ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ .
EPFO ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಪಾವತಿಸುವ 12 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ, 8.33 ಪ್ರತಿಶತವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ಅಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,250 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು EPFO ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪೂರ್ಣ ವೇತನದ 8.33 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ (ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 11(3)) ಅಥವಾ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ನಂತರ ಸೇರಿದವರು, ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡದವರು, 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ'ಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು EPFO ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ (EPS) ಸೇರಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರೂ. 1,250 (ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 541/ರೂ. 417) ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪಿಎಫ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.