EPS ಪಿಂಚಣಿ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

EPFO Pension Latest News: ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೀಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.
ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯ EPS ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ ಕೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು EPSನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. EPS ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ (ಪಿಂಚಣಿ) ಎಂದು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
EPF ಸದಸ್ಯರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಆ ನೌಕರರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಹಾಗು ಅವರ ಸಂಬಳ ಶ್ರೇಣಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO)ಯ ನಿಯಮಗಳು, ಸಂಬಳ ಮಿತಿಗಳು ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ತರ್ಕವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ EPF ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
* EPS ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿವೆ.
* ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು EPF ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
* ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೌಕರರು 58 ವರ್ಷ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
* ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
* ನೌಕರರ ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅಂಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* EPF ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
* ಈ ಸೂತ್ರವು ಪಿಂಚಣಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
* 10 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ತೊರೆದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
* ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ.
* ಇದು EPFO ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವಾ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ.
* ಕೋಷ್ಟಕವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
* ಇದು ನಿಮ್ಮ EPS ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (₹ 15,000 × 10) / 70 = ₹ 2,143 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.