  • EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ.. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ತ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ.. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ತ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

Union Budget: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ, ವೇತನ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 27, 2026, 11:01 AM IST
  • ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
  • ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
  • ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

EPS-95 ಪಿಂಚಣಿ.. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ತ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

Union Budget: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುನೀರಿಕ್ಷಿತ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 01ರಂದು ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಬಜೆಟ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಪಾರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ (EPS 95 Pension Hike): 
11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು EPS-95 (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ)ಯನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಯಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ (Minimum pension increase): 
ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು 2014ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ 2014ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಏನೇನಕ್ಕೂ ಸಾಲದು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?  

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು? (Union budget 2026 Expectations?): 
ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ (ಬಿಎಂಎಸ್) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 7,500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಅಥವಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿದೆಯಾ?  
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯು ವಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯ (Wage Ceiling) ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

