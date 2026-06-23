EPS-95 Pension Rules: ನೀವು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ 1995ರ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಾತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ನಿಯಮ ಏನು?
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS-95) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. EPS-95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಏನು? ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
* EPS-95 ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಸಹ EPS-95 ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಸಹ ಇದರಡಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
* EPS-95 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಗಳೆಂದರೆ..
* ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ
* ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
* ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ
ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡಯುವಿಕೆ: ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ:
ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ನಿಗದಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ "ಅರ್ಹ ಸೇವೆ"ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು
10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
* ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:-
ಪಿಂಚಣಿ ಅಂದರೆ (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) ಮತ್ತು 70 ಅರ್ಥಾತ್ (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಸೇವೆ) / 70. ಇಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕೊನೆಯ 60 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
* 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರು 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
* ನಾಮಿನೇಷನ್:
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್, ಇಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಡಿಎಲ್ಐ (ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ) ಗಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ:
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರತಿ 12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
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