/EPS ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ

EPS Minimum Pension Hike: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (Employees Pension Scheme - EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹1,000ರಿಂದ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ EPS-95 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಭೌಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ವಾಕಚೌರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ EPS ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ EPS-95 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (Dearness Allowance - DA) ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
EPS ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ EPS ನಿಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ:
* ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೌಕರರ ವೇತನದ 8.33% ಅನ್ನ EPS ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ವೇತನದ 1.16% ಅನ್ನ (ಗರಿಷ್ಠ ₹15,000 ವೇತನದ ಮಿತಿವರೆಗೆ) EPFOಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಈ ಸಂಗ್ರಹಿತ ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* EPS-1995ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 32 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಈ ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Actuarial Valuation) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕೇ?
ಸಂಸದ ಭೌಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ವಾಕಚೌರೆ ಅವರು, ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ₹1,000ರಿಂದ ₹2,000ರವರೆಗಿನ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವೆ, EPS-1995 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.16% ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನ EPFOಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ EPS-2026 ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ Employees Pension Scheme, 2026 (EPS-2026) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ-2020 (Code on Social Security, 2020) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ EPS-1995 ಹಾಗೂ Employees Family Pension Scheme, 1971ಅನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
EPS-2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ:
* ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 20 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ 12% ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ (Higher Pension) ಕುರಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
* ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಸರಣೆ (Digital Compliance) ಕಡ್ಡಾಯ
* Employees Pension Scheme, 1995 ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ Employees Pension Scheme, 2026 ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ EPS-2026 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರ:
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸೇವಾವಧಿ) ÷ 70
ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನ ಎಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ EPS-2026 ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ EPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000ವೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ EPFO ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರದತ್ತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.