/EPS Pension: 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಇಪಿಎಸ್-1995 ಮತ್ತು 1971 ರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹೊಸ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 2026 (EPS 2026) ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ 2026 ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಏನಿದು ಇಪಿಎಸ್ 2026?
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) 2026 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ, 2020 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್-1995 ಮತ್ತು 1971 ರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಸ್ 2026ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮ ಏನು?
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಇಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು 58 ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಕಡಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ.ೆ
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸೂತ್ರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ * ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) ÷ 70
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ಪಾವತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ, ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಅಂದರೆ, ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ), ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ₹ 15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ₹ 15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು (ಅಂದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನ) ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹ 15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನೌಕರನಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,143ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 15 ವರ್ಷ ಸೇವಾವಧಿಗೆ ₹3,214 ಪಿಂಚಣಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ₹4,286 ಪಿಂಚಣಿ, 25 ವರ್ಷ ಸೇವಾವಧಿಗೆ ₹5,357 ಪಿಂಚಣಿ, 30ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ₹6,429 ಪಿಂಚಣಿ, 33ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ₹7,071 ಪಿಂಚಣಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹7,500ರವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾವತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹ 2,143 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1,000 ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯು ₹ 5,000 ರಿಂದ ₹ 7,500ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.