ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ 8% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅನ್ನು EPFO ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. EPF ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವು EPS ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆ :
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, EPFO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ EPS ಪಿಂಚಣಿ 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು 3 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:
- 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ - 58 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು
- 58 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
- 58 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ
50 ರಿಂದ 58 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯ :
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 50 ರಿಂದ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಿದೆ. 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಡೆದ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 4% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು 56 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 8% ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿಯ 92% ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು 8% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 10D ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ :
58 ವರ್ಷಗಳನ್ನು EPFOಯ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
58 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು? :
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ನಾನು ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? :
- 1 ವರ್ಷ (58–59) + 4%
- 2 ವರ್ಷಗಳು (58–60) + 8%
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4% ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8% ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:
- ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತ + ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೌಕರರು 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರು 60% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.