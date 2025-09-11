EPS Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

EPS Pension Calculation: ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅನ್ನ 1995ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ EPF ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ EPS ಪಿಂಚಣಿ, ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಯಮಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಪಿಎಸ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 12% ಅನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅದರಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 3.67% ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು 8.33% ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಗರಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆ 1,250 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೇತನ 15,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?: ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಶೇ.8.33ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವು 6,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 1,250 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಉಳಿದ 4,750 ರೂ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂತ್ರ ಏನು?: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ x ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ)/70. ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ: 15,000 ರೂ. (ಸ್ಥಿರ). ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು: 25, ಅಂದಾಜು ಮಾಸಿಕ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ: 5,357.14 ರೂ.
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ: 15,000 ರೂ. (ಸ್ಥಿರ), ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು: 35 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ = (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ x ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ)/70 = 7,500 ರೂಪಾಯಿ.
ಈ ರೀತಿ ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 7,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನವನ್ನ 15,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನ 35ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.