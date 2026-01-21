English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರುವ ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

eps pension: 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 21, 2026, 04:55 PM IST
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ EPFO ​​ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ

10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರುವ ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

epf pension calculation: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಳದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPS ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸಹ ಈ EPF ಮತ್ತು EPS ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪಿಎಸ್ (ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು? ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು? ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರ:
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ = ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಬಳ x ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು / 70
- ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ: ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹15,000. 
- ನಿವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ: ಉದ್ಯೋಗಿ EPS ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ರೂ. 15,000 ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 2,143 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇವಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ EPFO ​​ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ EPS ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ PF ಮತ್ತು EPS ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

