ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು EPF ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು EPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು EPF ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವು EPF ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು EPS ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ :
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? :
ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 8.33 (ರೂ. 1,250 ವರೆಗೆ) ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 1.16 (ರೂ. 174 ವರೆಗೆ) ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು? :
- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು .
- ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು.
- 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೇ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆದರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಆದರೆ 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸೂತ್ರ: ಪಿಂಚಣಿ = (ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳ × ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವೆ) ÷ 70
ಸರಾಸರಿ ವೇತನ: ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15,000)
ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ: ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳು) 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು? :
- ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ.
- ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ: 15,000 × 35 ÷ 70 = 7,500 ರೂ.
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಧಗಳು :
ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿ: 58 ವರ್ಷದ ನಂತರ
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ: 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ (ಕಡಿಮೆ ದರ)
ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ: ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ :
- ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ,.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಿಂಚಣಿಯು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.
- ನೀವು EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ EPF ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ EPS ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.