  • Kannada News
  • Business
  • ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 8.33 (ರೂ. 1,250 ವರೆಗೆ) ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 5, 2025, 02:50 PM IST
  • ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?
  • ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು?

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು EPF ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು EPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು EPF ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವು EPF ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು EPS ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ : 
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣ ಕೈತಪ್ಪುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? : 
ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 8.33 (ರೂ. 1,250 ವರೆಗೆ) ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 1.16 (ರೂ. 174 ವರೆಗೆ) ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು? : 
- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು . 
- ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು.
- 58 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೇ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆದರೆ  50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಆದರೆ 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಆದೇಶ

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸೂತ್ರ: ಪಿಂಚಣಿ = (ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳ × ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವೆ) ÷ 70
ಸರಾಸರಿ ವೇತನ: ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15,000)
ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ: ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳು) 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು? : 
- ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. 
- ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ: 15,000 × 35 ÷ 70 = 7,500 ರೂ. 

ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಧಗಳು : 
ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿ: 58 ವರ್ಷದ ನಂತರ
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ: 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ (ಕಡಿಮೆ ದರ)
ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ: ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ : 
- ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ,.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಿಂಚಣಿಯು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.
- ನೀವು EPFO ​​ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ EPF ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮೂಲಕ EPS ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

pensionEPS PensionEPs Pension CalculationPrivate sector employees

