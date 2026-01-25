EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Private sector pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.
ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು (ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
EPFO ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. (ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಳ × ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) / 70. EPFO ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು (ಮೂಲ ವೇತನ + DA) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.15,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನವು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ರೂ.15,000 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ EPS ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಅವಧಿ 50 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 15,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: 15,000 (ಸಂಬಳ) × 50 (ವರ್ಷಗಳು) ÷ 70 = ರೂ. 10,714 (ಸರಿಸುಮಾರು). ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಶೋರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 10,714 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಶೋರ್ 58 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ, 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
