ESIC New Rule 2026: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ESIC) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ESI ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ, 2020ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 142ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ESICಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ESIC ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ESI ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ, 2020ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 142ರಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ESI ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿ, ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. 2026ರ ಮೇ 17ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ESICಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 142ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ESI ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ESI ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹21,000ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ESI ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿ ₹25,000ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಒಳಪಡುವ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ESI ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ESI ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು, ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆಧಾರ್-ESI ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ESI ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
1. ಮೊದಲಿಗೆ ESICನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕು.
2. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ Insured Person/Beneficiary ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಬೇಕು.
3. ನಿಮ್ಮ ವಿಮೆದಾರರ ಖಾತೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
4. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ Aadhaar Seeding ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು.
5. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
6. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ OTPಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
7. OTP ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
8. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ESICನ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು?
ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವು ESI ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ, ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದೊರೆಯುವ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ESI ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ESI ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
ESI ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ESI ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ESIC ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಅಧಿಕೃತ ESIC ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ HR ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.