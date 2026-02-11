EPFO ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ​​ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ?!

EPFO Wage Ceiling Hike 2026: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಐಸಿಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2014ರಿಂದ ಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಂಬಳಗಳಿಂದ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮಿತಿ vs ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಮಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ. ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ 25,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 21,000 ರೂ. ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಹ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ 6,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಇದು ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಐಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಎಸ್ಐಸಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹17,000 ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತರುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಮಿತಿಗಳು (EPFO 15,000 ರೂ., ಇಎಸ್ಐಸಿ 21,000 ರೂ.) ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ 25,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.