Essel Group@100:ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಂದು ಶುರುವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, 1926ನೇ ವರ್ಷ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ನ ಆದಂಪುರ ಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಆರಂಭವೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು.
ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಶತಮಾನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ, ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
Essel Groupನ 100 ವರ್ಷದ ಪಯಣ: ಧಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ
1926ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಜು ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದಂಪುರ ಮಂಡಿಯ ‘ಒಕಾರಾ ಡುಕಾನ್’ನಲ್ಲಿ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂತರದ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1941ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆದಂಪುರದಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.
1946ರಲ್ಲಿ ಆದಂಪುರ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
1948ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋಯೆಂಕಾ ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೋತಿಯಾಖಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
1951ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಘಟಕವು ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.
1969ರಲ್ಲಿ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ‘Subhash Chandra Laxmi Narain (SL)’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
1970ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು 17 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
1971ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಮಿಲ್ ಅನ್ನು ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದು, ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಕದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
1976ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘Essel Group of Industries’ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
1981ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, Essel Propack ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
1990ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವಾದ EsselWorld ಆರಂಭವಾಯಿತು.
1992ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಯಾದ Zee TV ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿತು.
1994ರಲ್ಲಿ SITI Cable Network Limited ಆರಂಭಗೊಂಡು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
1995ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಾದ Zee News ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ Zee Entertainment Enterprises ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ Zee TV UK ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
2001ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವಾದ Shirpur Refinery ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ Playwin Lottery ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
2003ರಲ್ಲಿ Kidzee ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದು ನಂತರ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀ-ಸ್ಕೂಲ್ ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.
2004ರಲ್ಲಿ Dish TV ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ DTH ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
2005ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ DNA ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ E-City Bioscope Entertainment Pvt. Ltd. ಎಂಬ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಪಳಿ ಹಾಗೂ SITI Energy Ltd ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
2007ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ Essel Infraprojects Limited ಆರಂಭವಾಯಿತು.
2013ರಲ್ಲಿ Essel Finance Management LLP ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
2014ರಲ್ಲಿ Living Entertainment Enterprises Private Limited ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ASHA 2022 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ 90ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.
2026ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶತಮಾನದ ಪಯಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 100 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.